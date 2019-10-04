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Пятница, 4 октября 2019, 13:45 мск

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«Понятно, что цены будут расти»: авиакомпании требуют возместить убытки за отказ от Грузии

Российские авиакомпании до сих пор не получили обещанную правительством компенсацию за прекращение полетов в Грузию. «Победа» уже подготовила письмо в Минтранс с напоминанием о взятых кабинетом министров обязательствах. Свои убытки перевозчики оценивают в сотни миллионов рублей, однако руководство некоторых из них уже не надеется, что власти вспомнят о своем обещании.

Как пишет «Коммерсант», «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота») подготовила письмо в Минтранс, попросив назвать сроки выплаты компенсаций за прекращение полетов в Грузию. В пресс-службе перевозчика изданию подтвердили наличие письма, но комментировать ситуацию не стали. Сообщается, что убытки «Победы» оцениваются в 500 млн рублей – компания осуществляла рейсы из Перми, Екатеринбурга, Казани и Ростова-на-Дону в Тбилиси и Батуми.

Рейсы из России рейсы в Грузию выполняли «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и Smartavia. В S7 изданию сообщили, что уже направили расчеты в Белый дом, свои убытки перевозчик оценил в 600 млн рублей. Компания Red Wings, по собственным расчетам, недополучила 200 млн рублей прибыли.

Высвободившиеся суда авиакомпании в основном задействовали на рейсах в Крым, Сочи и другие курорты Черного моря, однако конкуренция там довольно высока, поэтому и прибыль перевозчиков оказалась существенно ниже, уточнил источник в отрасли.

При этом сразу в нескольких компаниях «Коммерсанту» заявили – скорее всего, деньги из бюджета так и не будут выделены. Между тем, в секретариате вице-премьера РФ Максима Акимова пояснили, что методика по расчету компенсаций будет готова к середине октября, ее разрабатывают Минтранс и Минэкономики.

Полеты в Грузию запретил своим указом президент РФ Владимир Путин на следующий день после массового антироссийского митинга в Тбилиси 20 июня. Тогда власти заявили, что запрет вызван беспокойством за безопасность россиян. Однако, как напоминает издание, запрет на пересечение границы по земле не вводился. Компенсировать авиакомпаниям убытки обещал вице-премьер Акимов.

В целом российские авиакомпании по итогам 8 месяцев этого года получили убытки в 40 млрд рублей, сообщил сегодня директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, слова которого цитирует «Прайм». Эта сумма больше, чем убытки за весь 2018 год, которые составили 36 млрд рублей. Такие серьезные цифры сами авиакомпании объясняют ростом цен на топливо и портовое обслуживание. «Понятно, что цены будут расти», – заявил Осауленко. Согласно его прогнозу, подорожание в следующем году составит 6-8%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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