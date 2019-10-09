Госдума зовет Генпрокурора: будут искать пропавшие у страховщиков 50 млрд рублей

Нижняя палата российского парламента намерена пригласить представителей правоохранительных и контрольно-надзорных органов, чтобы найти примерно 50 млрд рублей, пропавших на счетах страховщиков застройщиков. «Страховые компании аккумулировали эти средства, а сейчас не хотят возвращать», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон, обязывающий «строительных» страховщиков передать премии за неистекший период в фонд защиты прав дольщиков Госдума приняла в июне этого года. Как пояснил депутат Госдумы от «Единой России» Николай Николаев, в целом страховые компании собрали около 54-56 млрд рублей.

«После того, как мы приняли закон, от страховых компаний поступило 1,8 млрд, по оставшимся есть вопросы, – сообщил Николаев. – У самой крупной компании, «Респект», практически перед принятием нами этого закона была срочно отозвана лицензия. Суд 15 сентября признал недействительным отзыв лицензии, но при этом мы понимаем, что компания уже не перечислила деньги в «Дом.рф». Там очень много вопросов».

Спикер Госдумы согласился с наличием большого количества вопросов в ситуации с премиями страховщиков, и предложил Николаеву подготовить обращения к генеральному прокурору РФ и в Следственный комитет. «Было 54 или 56 млрд, почему осталось 1,8 млрд? Это 3% от той суммы, которая была, – подчеркнул он. – Вот где проблемы и вопросы, которые требуют с нашей стороны контроля и решения. Получается, страховые компании аккумулировали эти средства, а сейчас возвращать не хотят. С другой стороны, саморегулируемая организация строителей аккумулировала на счетах под 80 млрд, и также не хотят вкладывать их в решение вопросов, за которые они несут ответственность. Давайте разберемся, если нужно пригласим представителей правоохранительных органов, надзорно-контрольных».

Подготовить обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет Володин попросил к следующему заседанию нижней палаты парламента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.19

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