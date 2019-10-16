Госдума просит силовиков назвать банки, которые помогли страховщикам вывести 54 млрд рублей

Сегодня нижняя палата российского парламента запросила правоохранительных органов информацию об аффилированных банках, которые помогли страховщикам строительной отрасли вывести более 50 млрд рублей. Дополненное постановление о парламентских запросах направлено генпрокурору РФ Юрию Чайке, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ был принято единогласно 409 депутатами.

Как пояснил представитель рабочей группы по доработке постановления, депутат Николай Николаев, в новой редакции парламентарии предлагают Генпрокуратуре дать оценку правоприменительной практике, которая складывается на рынке страхования ответственности, а также оценить действия по отзыву лицензии у одного из крупнейших страховщиков – компании «Респект», судебной отмене этого решения, а также воспрепятствования страховщиками в доступе к документации. Кроме того, Госдума предлагает Чайке выяснить данные об аффилированности страховщиков с банками, а также предоставить информацию о результатах проверки соблюдения Банком России законодательства РФ в сфере страхового надзора.

От Банка России парламентарии хотят получить информацию о действиях регулятора в ситуации с пропавшими средствами, и дать оценку имеющимся контрольно-надзорным функциям. «Вчера мы слышали от представителя банка, что у него нет полномочий для контрольно-пресекательной деятельности, просим указать, что мешало банку предотвратить вывод средств», – пояснил Николаев.

Правоохранителей Госдума просит установить аффилированные банки, через которые страховые компании вывели 54 млрд рублей.

Накануне депутаты решили доработать постановление Госдумы о парламентских запросах генпрокурору РФ, главам Следственного комитета, МВД и председателю ЦБ РФ с просьбой прояснить ситуацию с пропавшими на счетах строительных страховщиков 54 млрд рублей. В запросах парламентарии отметили крайне низкую эффективность системы страхования гражданской ответственности застройщиков, которые сумели уклониться от выплат – объем выданных средств не соответствовал огромному количеству пострадавших дольщиков. При этом изданные регулятором – ЦБ РФ – требования к страхованию гражданской ответственности застройщиков не спасли средства, попавшие на их счета, в итоге Фонд защиты прав дольщиков получил от страховщиков всего 1,8 млрд рублей. Особую озабоченность у депутатов вызвала ситуация с наиболее крупными участниками рынка – ООО «ПРОМИНСТРАХ» и ООО «Страховая компания «Респект».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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