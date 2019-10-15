«Деньги куда ушли?» Госдума просит силовиков и главу ЦБ найти пропавшие 54 страховых миллиарда

Нижняя палата российского парламента в поисках пропавших на счетах страховщиков 54 млрд рублей приняла решение направить парламентские запросы генпрокурору РФ Юрию Чайке, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о страховых взносах, которые «строительные» страховщики обязаны были передать в Фонд помощи пострадавшим дольщикам, однако эти средства так и не поступили.

В запросах Госдума попросила генпрокурора РФ, главу СК РФ, МВД и председателя Центробанка дать правовую оценку действиям страховщиков и проверить, насколько полно они исполнили свою обязанность по перечислению средств в Фонд.

«В 17 субъектах нет ни одного обманутого дольщика. В остальных субъектах аффилированное сочувствующее наблюдение и надзор», – заявил в ходе обсуждения проблемы депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. Он предложил обратиться к генпрокурору с просьбой «специальную бригаду прокуроров направить на это дело (на сферу строительства, – ред.) и мы не только достроим для дольщиков, мы и всех сирот обеспечим».

Депутат от «ЕР» Ирина Яровая, которая по поручению спикера Госдумы проанализировала ситуацию с пропавшими средствами, со своей стороны подчеркнула, что работать надо на упреждение. «Всегда, когда средства уже похищены, мы имеем невыгодную позицию, – констатировала она. – Когда была внесена законодательная инициатива (о переводе средств страховщиков в Фонд дольщиков, – ред.), уже было понятно, что надо начинать работать на обеспечение исполнения требований закона». Однако никакие обеспечительные меры не были приняты вообще, заявила Яровая – хотя подобные намерения страховщиков легко было спрогнозировать.

В свою очередь, ее коллега по фракции Вячеслав Лысаков напомнил об аналогичном постановлении по страховщикам ОСАГО, которое он готовит по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Там по объективным данным с рынка похищено не менее 150 млрд рублей», – заявил он, отметив, что «действия по ОСАГО проходили при контроле ЦБ – значит, он отсутствует или недостаточный?»

В ходе обсуждения депутаты высказали подозрения в отношении Центробанка, что регулятор «укрывает эту часть рынка», не вводя обязанности для страховщиков по публикации всей информации. Проследить движения средств на счетах страховщиков возможно, заявил со своей стороны спикер Госдумы и попросил представителя Центробанка прояснить эту ситуацию. «Это было сделано, – заявил представитель регулятора. – Когда ситуация накаляется, бенефициары дают указание руководству компаний переводить средства, но сегодня у Центробанка нет возможности эти средства заблокировать. Принципиально у нас полномочий нет».

«Деньги куда ушли?» – не отступал Володин. «Вначале – на другие счета, потом, я думаю, они были выведены за рубеж, – уклончиво ответил представитель Центробанка. – Мы готовы поднять эту картину и полностью ее предоставить».

Представители МВД и Генпрокуратуры выразили готовность со своей стороны изучить ситуацию с пропавшими средствами и представить Госдуме исчерпывающий ответ. «Оперативно-розыскные мероприятия идут, в рамках доследственной проверки все материалы изучаются по данным страховым компаниям», – уточнил заместитель министра МВД Виталий Шулика.

В итоге парламентарии единогласно приняли проект постановления за основу, предложив рабочей группе под руководством Яровой его дополнить и представить завтра на пленарное заседание.

В запросах парламентарии отметили крайне низкую эффективность системы страхования гражданской ответственности застройщиков, которые сумели уклониться от выплат. «В частности, при величине собранной страховщиками премии в 57 миллиардов рублей совокупный размер страховых выплат гражданам – участникам долевого строительства составил за 2014 – 2019 годы 1,5 миллиарда рублей», – говорится в документе. Этот объем выплат не соответствовал огромному количеству пострадавших дольщиков. При этом депутаты обратили внимание, что «изданные Центральным банком Российской Федерации правила и иные нормативные требования к страхованию гражданской ответственности застройщиков не препятствовали уклонению страховщиков от выплаты страхового возмещения гражданам, а реализуемые меры по контролю за деятельностью страховщиков, по мнению депутатов Государственной Думы, не были достаточно эффективными для пресечения их недобросовестных действий».

Фонд защиты прав дольщиков получил от страховщиков всего 1,8 млрд рублей. Особую озабоченность у депутатов вызвала ситуация с наиболее крупными участниками рынка – ООО «ПРОМИНСТРАХ» и ООО «Страховая компания «Респект».

«В частности, следует отметить несоответствие сведений о досрочно прекращенных договорах страхования гражданской ответственности застройщиков и страховых суммах по договорам страхования, переданных Фонду ООО «ПРОМИНСТРАХ», и отчетности, представленной ранее этим страховщиком в Центральный банк Российской Федерации, – говорится в запросе Госдумы. – В свою очередь ООО «Страховая компания «Респект», у которого 14 мая 2019 года Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензии, не обеспечила передачу сведений о досрочно прекращенных договорах страхования гражданской ответственности застройщиков и уклонилась от перечисления Фонду предусмотренной законом части полученной страховой премии, что лишило граждан – участников долевого строительства возможности защиты их прав Фондом». Столичный Арбитраж признал решение ЦБ об отзыве лицензии «Респекта» незаконным, и действие лицензии было возобновлено – однако деньги в Фонд так и не поступили.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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