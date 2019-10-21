В Госдуме не оценили идею Минэка РФ резко повысить налоги для малого бизнеса

Нижняя палата российского парламента намерена вмешаться в ситуацию с запланированным резким повышением налогов для малого бизнеса. В частности, речь идет о рекордном за пять лет увеличении единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который по замыслу Минэкономразвития РФ должен вырасти сразу на 4,9%.

Как заявил сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров, парламентарии намерены исправить ситуацию с ЕНВД. Соответствующий пункт был внесен в проект постановления Думы. «Семнадцатый пункт, это обсуждение с Минэкономразвития, [чтобы] исправить ситуацию с применением коэффициента-дефлятора, чтобы не допустить увеличения налоговой нагрузки по росту налога ЕНВД, – заявил Макаров. – Мы прописываем это в постановлении». Предполагается, что окончательную редакцию постановления комитет обсудит сегодня вечером.

Как сообщал «Новый День», ранее Минэк опубликовал на официальном федеральном портале проект документа, который предполагает резкое повышение ЕНВД, платы за патент и торгового сбора, причем для ЕНДВ это будет самым серьезным ростом с 2015 года. При этом в министерстве так рассчитали коэффициент-дефлятор, что увеличение налога превысит рост инфляции за 2019 год: по прогнозу того же Минэкономразвития, инфляция на конец года составит 3,7%, а среднегодовая – 4,7%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.10.19

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