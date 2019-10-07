Минэкономразвития РФ готовит «сюрприз» малому бизнесу: налоги рекордно повысят

Рекордное за последние пять лет повышение налогов для малого бизнеса предложило Министерство экономического развития РФ. Согласно проекту документа, который опубликован для общественного обсуждения на официальном федеральном портале нормативных актов, в 2020 году будет повышен сразу на 4,9% единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор.

Размер коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития устанавливает ежегодно для индексации налогов для малого бизнеса, пишет РБК. В этот раз ведомство Максима Орешкина предложило установить коэффициент-дефлятор для ЕНВД – равный 2,009, для патентной системы налогообложения – равный 1,592, и для торгового сбора – равный 1,382. Кроме того, предложена величина и для НДФЛ – в 1,813. Таким образом, отмечает издание, в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9%, причем для ЕНДВ это будет самым серьезным ростом с 2015 года, когда рост составил сразу 7,5%.

При этом увеличение налога превысит рост инфляции за 2019 год, на основании которой министерство высчитывает размер коэффициента-дефлятора, используемого для индексации налога. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция на конец года составит 3,7%, а среднегодовая – 4,7%. При этом, напоминает издание, правительство может вообще не индексировать ЕНВД, и этим правом власти воспользовались в 2016 и 2017 годах.

Эксперты полагают, что очередной рост налога выбьет из колеи часть предпринимателей. В частности, как считает вице-президент «Опоры России» Вячеслав Корочкин, предложенное Минэкономразвития повышение плохо скажется на работе предпринимателей в сфере торговли. Он напомнил, что за два года закрылось больше 200 тысяч малых торговых предприятий. «Дополнительное увеличение [налоговой нагрузки], естественно, ни к чему хорошему не приведет. Хотя их не так много осталось, наверное, решили, что они не нужны, обойдемся сетевыми структурами», – констатировал Корочкин, подчеркнув, что дефлятор не должен превышать инфляцию, поскольку покупательная способность населения не растет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.10.19

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