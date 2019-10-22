В Госдуме пытаются продавить решение о строительстве метро в Челябинске и Перми

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента вновь прозвучало предложение заставить правительство РФ создать госпрограмму по строительству в регионах метрополитена. С такой инициативой, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. Парламентарий уличила замминистра транспорта РФ в обнародовании недостоверной информации, и подсчитала, что в парламенте работают более 120 представителей субъектов РФ, в которых не завершено строительство подземки. «Неужели мы не сможем заставить правительство принять нужное для населения решение?» – отметила она.

В ходе парламентской десятиминутки депутат заявила, что количество государственных программ, финансирование которых предусмотрено в федеральном бюджете, следует уменьшать. Например, в проекте главного финансового документа страны предусмотрены средства на благоустройство дворов в российских городах. «Какое отношение федеральный уровень имеет к благоустройству дворов? – возмутилась Ганзя. – Это муниципальный уровень. Давайте тогда уж возьмем и уборку подъездов».

При этом, как подчеркнула парламентарий, в бюджете нет программы строительства в регионах метро. «Муниципалитеты сами с ней не справятся», – констатировала она, напомнив, как на заседании бюджетного комитета замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов заявил, что правительство пересмотрело приоритеты и «на метро поставило жирный крест».

«Сегодня метро есть в Питере, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани – во всех городах, кроме Казани, оно было построено еще в советское время, – указала Ганзя. – Это самый лучший вид транспорта. Готовые площадки или начатое строительство есть в Челябинске, Красноярске, Томске, Перми, Ростове, Уфе. Я посчитала депутатов от этих регионов – более 120 человек. Так неужели мы все вместе, несмотря на фракционную принадлежность, не сможем заставить правительство принять нужное для населения решение?»

Замминистра Алафинов, заявляя, что метро окупается только в Москве, сказал неправду, заявила парламентарий. «Я имею все основания с этой трибуны уличить заместителя министра в некомпетентности, – заявила Ганзя. – Потому что в Новосибирске ни одной копейки не выделяется из бюджета на метро. Метрополитен сам ремонтирует и рельсы, и вагоны».

Ганзя обратила внимание, что в Москве идут испытания беспилотных технологий, а в регионах заморозили строительство метро. «А ведь мы с вами постоянно говорим, что качество жизни должно быть одинаково высоким, как для жителей столицы, так и для глубинки», – напомнила она. В этой ситуации депутат предложила коллегам от регионов, в которых население заинтересовано в строительстве метро, создать инициативную группу на базе думского комитета по транспорту. «Эту проблему надо решать, особенно там, где начали, но не закончили», – заключила она.

Как сообщал «Новый День», ранее на заседании думского комитета по бюджету замминистра транспорта Алафинов заявил, что в проекте нового федерального бюджета учтена лишь поддержка проектирования метро в Красноярске. «Что касается других городов – на самом деле у нас операционно метро не убыточно только в Москве, – уточнил чиновник. – Я сейчас не говорю, что вложение средств в строительство метрополитена – это очень затратная вещь, никакой город и регион – ну, кроме одного – это дело не тянет. В Санкт-Петербурге на сегодня понятно, что метро надо развивать. У них планы менее амбициозны, чем у Москвы, но даже у них операционно оно убыточно».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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