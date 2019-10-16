«Скоро будем ездить на телегах!» Москва оставила регионы без метро

Российские города не получат федеральные средства на проектирование и строительство метро, исключением станет только Красноярск. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов, выступая сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«В настоящее время в бюджете учтена только поддержка города Красноярска по проектированию метрополитена. Что касается других городов – на самом деле у нас операционно метро не убыточно только в Москве, – уточнил Алафинов. – Я сейчас не говорю, что вложение средств в строительство метрополитена – это очень затратная вещь, никакой город и регион – ну, кроме одного – это дело не тянет. В Санкт-Петербурге на сегодня понятно, что метро надо развивать. У них планы менее амбициозны, чем у Москвы, но даже у них операционно оно убыточно».

В этой связи минтранс РФ в нацпроектах и госпрограммах иначе расставил приоритеты, отметил чиновник. С 2020 года в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено 20 млрд рублей на поддержку регионов по замене автобусного парка автобусами на газомоторном топливе. «В настоящее время вместе с минфином мы отрабатываем дополнительные программы в части льготных лизинговых схем с Внешэкономбанком и государственной транспортной лизинговой компанией, – сообщил Алафинов. – Там обсуждается и тема скоростного трамвая, и с точки зрения развития метрополитена, где он развивался в советское время – наверное, трамвай будет более правильным решением». По его словам, эта схема будет выработана в конце 2019 – первом квартале 2020 года.

Такие планы раскритиковали представители думской оппозиции. «Исходя из этой логики, мы скоро будем ездить на телегах!» – возмущенно прокомментировала идею минтранса депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

Так или иначе, как уточнила заместитель министра транспорта РФ Татьяна Горбанчик, программа по обновлению подвижного состава общественного транспорта на газомоторном топливе начинается со следующего года, из бюджета на эти цели ежегодно будет выделено по 4 млрд рублей. «Там будет распределение между субъектами. Порядок подготовит правительство к концу этого года», – отметила она. В рамках программы профильные государственные предприятия в регионах получат транспорт в лизинг по льготной ставке. «В результате этой программы субъект будет получать за определенную сумму субсидий, которую мы будем давать, две единицы транспорта на газомоторном транспорте, выплачивая средства только за одну единицу», – сказала она.

Вопросы о транспортной ситуации в регионах думский комитет рассматривает в рамках обсуждения проекта федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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