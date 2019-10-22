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Вторник, 22 октября 2019, 14:49 мск

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Цены вырастут до 25%: Россия на пороге очередного «гречневого кризиса»

В ближайшее время в России цены на гречку могут вырасти на 20-25%. Об этом сообщили поставщики гречневой крупы. Как пишут «Ведомости», предыдущие два года цены на гречку падали, после чего аграрии стали снижать площади посевов. В итоге на оптовом рынке образовался дефицит предложения.

Представители «Ашана» и Ленты», заявили о том, что поставщики с сентября стали говорить о росте стоимости на 20-25%. По словам представителя розничной сети «Командор» Владимира Русанова, поставщики готовы повысить цену на 25-50% до 59 рублей за 1 кг. Издание отмечает, что повышение оптовых цен повлечет за собой и повышение и в розничной торговле на 5-10% после нового года.

Согласно данным Росстата, розничная цена на гречку с начала года выросла уже на 6,4% до 51 рублей за килограмм в сентябре по сравнению с январем и на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 году.

Стоит отметить, что гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко считает уровень цен на гречиху «нездорово высоким». По его словам, концу прошлой недели в сравнении с июлем наблюдается двукратный рост – до 40 рублей за 1 кг гречихи нового урожая. Стоимость значительно превышает уровень прошлых лет: на 20-21 октября 2017 и 2018 гг. гречиха стоила 24-24,1 рублей за 1 кг. Сейчас некоторые поставщики предлагают ее уже по 45 рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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