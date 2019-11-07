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Четверг, 7 ноября 2019, 16:48 мск

Новости Экономика

В ФАС поступили жалобы на подорожание гречки: грядут проверки

Федеральная антимонопольная служба проверит информацию о росте цен на гречку в России. Об этом сообщила представитель ведомства Анна Мирочиненко. Соответствующая жалоба поступила от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП).

По словам Мирониченко, до настоящего времени жалоб на рост потребительских цен на гречку пока не было, тем не менее ведомство проведет проверку как производителей гречихи, так и ее переработчиков. Об этом сообщает РИА «Новости». Этому вопросу будет посвящено селекторное совещание в ФАС, которое запланировано на следующей неделе.

Ранее РСМКП опубликовал обращение к руководителю ФАС Игорю Артемьеву, в котором сообщил о «неконтролируемом рост цен на гречиху» в РФ в последние недели. Производители объясняют повышение цен низким урожаем в 2019 году.

Поставщики гречневой крупы допустили, что цены на гречку в ближайшее время в России могут взлететь на 20-25%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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