«Это рыночное ценообразование»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась изучать подорожание бензина

Депутаты Госдумы отказались запрашивать данные о росте цен на топливо в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с инициативой о соответствующем поручении профильному комитету нижней палаты парламента выступил либерал-демократ Андрей Кузьмин, который отметил, что сегодня стало известно об очередном повышении цен в регионах.

«В Благовещенске это уже третье за год, в Хабаровске – шестой раз за год, и никак это не вяжется с увеличением цен на топливо на коэффициент дефлятора. Прошу поручить комитетам Госдумы по энергетике, а также по транспорту и строительству запросить информацию у ФАС по результатам мониторинга цен на топливо и соблюдению тарифов естественными монополиями», – отметил Кузьмин.

Между тем, комитет Госдумы по энергетике высказался резко против. «У нас сформированы рыночные условия ценообразования для нефтепродуктов, – заявил «единоросс» Павел Завальный. – Если в начале годы было связано с ростом НДС, то сейчас это спрос и предложение, сезонные колебания цен на топливо в разных регионах [действуют] по-своему, и цены контролируют ФАС региональные, и федеральная ФАС. Если у кого-то есть вопросы к ценообразованию, можно направить запрос в конкретный регион, и получить информацию – что это, системная вещь или сезонное колебание, или колебания спроса. Это как на хлеб. Или на все остальные продукты – такое же ценообразование – рыночное».

Предложение Кузьмина в итоге поддержало только 85 депутатов.

Ранее стало известно о рекордном падении спроса на бензин в России. Реальные доходы населения падают, что негативно отражается на интенсивности эксплуатации легковых автомобилей, и на их численности. За восемь месяцев 2019 года рынок новых автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, снизился на 2,3%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.19

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