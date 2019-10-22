Автомобиль – это роскошь, а не средство передвижения: в России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в России показал рекордное падение за последние четыре года. Граждане все чаще отказываются от личных автомобилей из-за их дорогого обслуживания, пересаживаются на общественный транспорт и такси, которые в свою очередь переходят на газ. В правительстве не видят поводов для беспокойства.

По данным аналитиков, спрос на бензин в 2019 году снизился на 1%, что является рекордом с 2015 года, когда показатель упал на 1,9%, пишут «Известия». По мнению экспертов, падение спроса в 2015 году проходило в условиях нестабильности – наблюдался обвал курса рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают.

За январь-август 2019 года потребление бензина в России снизилось на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года –– до 23,74 млн тонн, пояснили в независимом агентстве «Аналитика товарных рынков». Более того, эта оценка может быть даже занижена из-за некоторой погрешности балансового метода, который используют для подсчета профильные аналитики. «Цены на российском рынке в 2019 году ведут себя слишком нетипично в сравнении с предыдущими годами, и такое поведение свидетельствует о серьезном падении потребления бензина в стране», – отметил гендиректор агентства Михаил Турукалов.

Тем не менее, в Министерстве энергетики РФ считают ситуацию на рынке стабильной, хотя и признают, что спрос действительно слабый. По данным Минэнерго, в январе-сентябре 2019 года суммарные отгрузки автомобильных бензинов с нефтеперерабатывающих предприятий российским потребителям сократились всего на 0,4% – до 26,2 млн тонн.

Не видит особой проблемы и Росстат. По информации службы, реализация бензина на внутреннем рынке за семь месяцев этого года выросла на 2,9%. Однако эти данные приводят в недоумение аналитиков. «Не знаю, откуда Росстат взял такие данные. Ни один фактор не свидетельствует о росте спроса на бензин в России. Все, что мы видим на рынке, говорит именно о его падении», – считает Турукалов.

Слабый спрос на бензин обусловлен уменьшением потребительской активности россиян. Реальные доходы населения падают, что негативно отражается на интенсивности эксплуатации легковых автомобилей, и на их численности. За восемь месяцев 2019 года рынок новых автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, снизился на 2,3%.

«Эксплуатация автомобиля стоит недешево – транспортный налог, расходы на парковку, штрафы. Поэтому в крупных городах люди начинают чаще использовать другие способы передвижения, например общественный транспорт или такси. Последние же активнее переходят на газ, так как он дешевле», – поясняют эксперты.

Впрочем, ожидать снижения стоимости автомобильного топлива не стоит, так как цены на бензин регулируются не столько рынком, сколько государством. К тому же с начала этого года стоимость топлива растет довольно медленно, не превышая темпы инфляции, так что причин отыгрывать назад у АЗС нет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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