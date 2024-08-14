Цены на бензин в России растут быстрее инфляции

Розничные цены на автомобильное топливо в России растут быстрее инфляции, следует из очередного отчета Росстата. По оценке ведомства, с начала года по 12 августа бензин в среднем подорожал на 6,0%, а общая инфляция за этот период оценивается – 5,11%.

Как сообщил Росстат, за период с 6 по 12 августа изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 76 регионах, более всего в Чечне (+3,4%), а снижение зафиксировано в Магаданской области (-0,6%) и Дагестане (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен составило +0,3% и +0,2% соответственно.

Средние потребительские цены на бензин в России выросли с 5 по 12 августа на 18 копеек – до 57,67 рубля за литр. При этом АИ-92 подорожал на 7 копеек – до 53,07 рубля за литр, а АИ-95 – на 13 копеек до 58,17 рубля за литр. Дизельное топливо прибавило в стоимости 10 копеек – до 66,71 рубля.

Как сообщал «Новый День», сегодня правительство РФ объявило о дополнительных ограничениях на вывоз из России автомобильного топлива с 1 сентября до 31 декабря 2024 года. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Москва, Елена Володина

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