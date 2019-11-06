Декларативный характер: Госдума разрешила оспаривать отказы избиркомов на выборах

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила законопроект, дающий право выдвинутому кандидату на выборах оспорить в суде отказ избиркома в регистрации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», внесенный правительством документ депутаты поддержали единогласно – хотя думская оппозиция не преминула отметить, что он носит декларативный характер.

Разработать поправки правительству пришлось во исполнение решения Конституционного суда от 15 ноября 2018 года. Речь идет о норме Кодекса административного судопроизводства, которая запрещает избирательному объединению, выдвинувшему кандидата или список, обращаться в суд с заявлением об отмене решения избиркома о результатах выборов, когда эти кандидаты были лишены возможности представить в избирательную комиссию необходимые документы из-за препятствий со стороны самого избиркома. Предполагается, что обжаловать действия сотрудников комиссий можно будет в десятидневный срок, а итоги выборов – в течение трех месяцев.

Думский комитет по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект, сообщил депутат Зариф Байгускаров. Заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров со своей стороны пояснил, что в 2018-2019 годах решения избиркомов на губернаторских выборах, согласно статистике, были оспорены 40 раз, удовлетворено было четыре из них. «Мы надеемся, что количество вынесенных решений и обращений будет расти, и все лица, которые считают, что их права нарушены, смогут обратиться в суд, и у них появится право обжаловать результаты выборов в сокращенный срок», – сообщил он.

Между тем, как отметили депутаты Госдумы – «эсер» Валерий Гартунг и либерал-демократ Сергей Иванов, новый закон не поможет отменить итоги выборов. «Чего мы этим добьемся, кроме того, что дадим право избирательному объединению заявить о том, что было нарушено их право на выдвижение кандидата? – поинтересовался Иванов. – Мы же не можем отменить выборы через 3 месяца из-за того, что был не допущен какой-то кандидат, потому что избиратели выбирали из тех кандидатов, которые были зарегистрированы?»

«А что изменится? – поддержал его Гартунг. – Право мы такое даем, но оснований для отмены результатов выборов это не добавляет». Парламентарии пояснили, что среди оснований для отмены выборов, которыми руководствуется суд при принятии решения, нет предусмотренного новым законопроектом.

Несмотря на это, законопроект был принят в первом чтении единогласно 360 парламентариями.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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