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Четверг, 7 ноября 2019, 17:57 мск

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Минстрой РФ прокомментировал идею переложить на граждан ремонт ветхого жилья

Минстрой РФ опроверг в Госдуме информацию об изменениях в правилах ремонта ветхого жилья с износом более 70%. Ранее СМИ сообщали, что ведомство Владимира Якушева предложило проводить в таких домах работы за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.

«Тот законопроект, который сегодня внесен правительством на рассмотрение депутатов, никоим образом не влечет каких-либо изменений в программе капремонта, – заявила заместитель министра строительства РФ Татьяна Костарева, отвечая на вопрос парламентариев. – Он не содержит каких-либо предпосылок, чтобы изменились отношения между гражданами и государством – ни в части повышения платы, ни в какой иной».

«Я думаю, депутаты в этом сами убедятся, когда изучат этот законопроект», – сказала Костарева.

Ранее сообщалось, что специально для ветхого жилья в России планируется разработать трехлетние подпрограммы капремонта, эти нормы содержатся в новом законопроекте по расселению аварийного жилья. Поддерживать это жилье в приемлемом состоянии будут до тех пор, пока оно не перейдет в состав аварийного, отмечали СМИ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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