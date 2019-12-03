«Хороший парень, но не орел»: Зеленский уедет с переговоров «нормандской четверки» ни с чем

Переговоры «нормандской четверки» в Париже не приведут к изменению ситуации в Донбассе. По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает воли обозначить свои позиции, и он едет во Францию просто «поздороваться». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«У меня лично на эти переговоры нет надежды», – сказал Зюганов. Он пояснил, президенту Франции Эммануэлю Макрону эта встреча нужна для закрепления своих позиций в Евросоюзе. «Канцлер Германии Ангела Меркель уходит, а он возвышается на европейском Олимпе, для него эта встреча интересна», – сказал лидер КПРФ.

В то же время, по его словам, Киев не может выстроить четкую стратегию действий в отношении Донбасса. «Украина попала в лапы бандеровцев и ЦРУ. Это не самостоятельный субъект политики. Зеленский – хороший парень, но не орел. Ты должен определиться, что ты хочешь в политике. Надо быть государем, если ты взялся. С чем он едет туда (в Париж)? Говорит, дайте границу. Под кого? Под их мерзавцев, которые стреляют каждый день по Донбассу? Они завтра расправятся там со всеми… Зеленскому зачем это нужно – он поздоровается, поговорит, но уедет ни с чем», – считает Зюганов.

Вместе с тем лидер КПРФ выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин понимает, что России нельзя «сдавать» Донбасс. «Я верю, что Путин это понимает – то есть, Донбасс сдадут – его рейтинг рухнет ниже, чем у Ельцина. Донбасс – земля, которая осваивалась всей страной. Я бы давно признал и Донецкую, и Луганскую области. Давно бы сказал: Будьте обстреливать – помогу, чтобы не было этого варварства, как в Южной Осетии, Абхазии или Приднестровье», – заявил Зюганов.

«Все уедут при своем. Украина разваливается как государство, как общество. Ситуация продолжает гнить», – заключил Зюганов.

Напомним, саммит в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря. Предполагается, что центральной темой переговоров «четверки» станет реанимация политического урегулирования конфликта, а также проблема особого статуса неподконтрольных Украине территорий (ДНР и ЛНР) и возможность обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» между Украиной и Донбассом.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.12.19

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