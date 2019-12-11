Жириновский потребовал от депутатов Госдумы бросить курить и встретить Новый год без алкоголя

Депутатам Госдумы предложили встретить Новый год без сигарет и алкоголя. С такой идеей сегодня на заседании нижней палате парламента выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе дискуссии, вспыхнувшей после замечания представителя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова в адрес либерал-демократа Сергея Иванова.

Пикировка между парламентариями возникла из-за просьбы «эсеров» заменить докладчиков по трем вопросам, которые Госдума планирует рассмотреть завтра. Один из пунктов повестки дня было предложено отдать для доклада Дмитрию Ионину, второй – Валерию Гартунгу и третий – Олегу Нилову. Ранее предлагалось отдать Нилову и тот вопрос, который должен был докладывать Гартунг, что не преминул отметить спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы утверждаем докладчиков на повестку дня на следующий день, – не упустил возможности либерал-демократ Сергей Иванов. – А вдруг тому же Нилову аппендицит завтра вырежут, что это такое?»

«Спасибо за беспокойство коллеге Иванову. Пусть он поменьше курит, – парировал Нилов под смех в зале. – Я буду на месте и буду докладывать».

«Олег Анатольевич, если вы хотите намекнуть, что он что-то курит не то, тогда другой разговор, – заметил Володин. – А если то о чем мы подумали, то ваша любовь друг к другу – это из прошлой жизни».

Спикер Госдумы напомнил, что ранее в Госдуме уже заходил разговор о политической культуре, которая ощутимо выросла за последнее время. «Насколько депутаты стали друг к другу относиться более трепетно, я бы даже сказал, с любовью, – пояснил Володин. – И серьезный вклад в это внес Владимир Вольфович Жириновский. А вы пришли, и нас сразу [вернули] в прошлое, где были кулачные бои. Говорите, кто-то курит. Депутат это срез общества. Кто-то курит, кто-то еще чем-то занимается».

«Я не хотел вмешиваться, – не выдержал Жириновский. – Но раз речь зашла о курении, я бы хотел, чтобы мы в третьем чтении не принимали вопрос о курительных комнатах».

«Ни один депутат не должен курить и распивать алкогольные напитки! Давайте на Новый год ни одной капли не выпьем, и в семейном кругу встретим Новый год, давайте [депутаты Госдумы] не будут курить и употреблять алкоголь. Мне кажется, это хорошее начало, всем бы понравилось», – предложил в итоге Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР выступал категорически против принятия законопроекта о курительных комнатах в аэропортах, автором которого выступил «единоросс» Сергей Боярский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.19

В России выявили 3 тысячи недобросовестных исполнителей нацпроектов. / Путин не планирует смотреть сериал про «Слугу народа». / Европерспективы: Сербия открыла новую главу в переговорах с Брюсселем. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»