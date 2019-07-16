«Воспитывать уже поздно»: Госдума сделала первый шаг навстречу курильщикам

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента разразилась бурная дискуссия относительно законопроекта о возвращении курительных комнат в здания аэропортов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе почти часового обсуждения выяснилось множество неоднозначных деталей из жизни некоторых депутатов, но в итоге документ был принят в первом чтении.

Автор законопроекта Сергей Боярский («Единая Россия») назвал свою инициативу «законопроектом за чистый воздух», а в качестве аргумента за его принятие привел хроническое неисполнение закона, запрещающего курить на территории аэропортов. Все шесть лет пассажиры продолжают курить – в туалетах, около выходов, и оградить некурящих от этого дыма в существующих условиях невозможно.

«Таким образом происходит по сути провокация на правонарушение. Люди, зависимые от табака, курят в туалетах, – обратил внимание Боярский. – Я как пассажир, часто летающий, докладываю вам, что накурено абсолютно везде: в «Домодедово», в «Шереметьево», во «Внуково», в «Кольцово»... во всех туалетах – и женских, и мужских. Штрафы никого не останавливают, доказать факт курения очень сложно: человек запирается в кабинке – а потом говорит, что там уже накурено, хоть топор вешай».

Боярский считает, что выбор – утраивать ли курительную комнату – будут делать сами аэровокзалы, а ее обустройство не будет стоить слишком дорого. «Есть аргумент, что это повлияет на продолжительность жизни. Но в Финляндии продолжительность жизни одна из самых высоких в Европе, а такие кабины там есть», – подчеркнул депутат.

Между тем на Боярского «обрушились» представители всех фракций думской оппозиции, причем особенно усердствовали депутаты от ЛДПР. В частности, Андрей Кузьмин упрекнул представителей партии власти, что они расписались в бессилии в деле воспитания населения России и приучения его к здоровому образу жизни. Кроме того, оплачивать создание таких кабинок будут сами пассажиры, на которых аэропорты переложат это бремя, считает он.

«Взрослых людей воспитывать уже поздно, – парировал Боярский. – Мы должны бороться не с курильщиками, а с курением. Они не виноваты, что в 90-е годы на всех щитах и в эфире рекламировалось курение как очень модная привычка».

Впрочем, у Боярского нашлись и сторонники. Депутат от «Справедливой России» Елена Драпеко напомнила, что в России, согласно самым скромным подсчетам, курит 29 млн человек, и забывать об их правах – это ханжество. Она также обратила внимание, что курильщики страдают и на железнодорожных вокзалах, хотя дорога в России порой занимает несколько суток. Однако Боярский на это сообщил, что обещал разобраться только с ситуацией в аэропортах.

Как выяснилось, во фракции «эсеров» нет единого мнения относительно законопроекта. Коллега Драпеко Федот Тумусов со своей стороны заявил, что категорически против таких послаблений курильщикам.

Коммунисты тоже не упустили случай раскритиковать идею «единороссов». «У нас в стране 8 млн наркоманов, – обратил внимание депутат от КПРФ Николай Коломейцев. – Может, мы еще и комнату для иглоукалывания сделаем?» Кроме того, отметил он, системы вентиляции стоят очень недешево, а антитабачные требуют еще и специальных фильтров.

С самой яркой речью против инициативы Боярского выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Абсолютно отсутствует логика у тех, кто обосновывает необходимость принятия закона! Это значит идти на поводу у табачной мафии», – заявил он.

«Абсолютно не согласен с тем, что у кого-то из депутатов может появиться желание поддержать такой закон. Как можно говорить, что вы защищаете некурящих и их право на чистый воздух? Как вы можете говорить про все туалеты в аэропортах – вы что, не вылезаете оттуда, что ли? – поинтересовался Жириновский. – Вот я ни разу не был в общем туалете, у нас же вип-зона, там все чисто и хорошо».

Лидер ЛДПР также напомнил, что заядлый курильщик – известный режиссер Станислав Говорухин умер от рака легких, и при этом заявил, что «40 лет назад Канада и Америка бросили курить». «Курильщик – это самоубийство! Алкоголь – это хотя бы природная основа напитка, просто немножко с градусом. А табак в чистом виде это яд!» – подчеркнул Жириновский.

В ответ на заявление главного либерал-демократа «в бой» вступила «тяжелая артиллерия». Глава фракции «ЕР» Сергей Неверов нанес серьезный удар по противникам законопроекта Боярского, напомнив лидеру ЛДПР о его деятельности в 90-х.

«Владимир Вольфович тоже приложил руку к этому руку в свое время. Все помнят, начали выпускаться сигареты «Жириновский», и это было с вашего благословения, – обратился он к лидеру ЛДПР. – Звучит, что в ЛДПР никто не курит, всем запретили, но ситуация такая же, как с законом: запретили, но во фракции есть заядлые курильщики. Я не буду называть фамилию, но достаточно сказать, что в ЛДПР есть депутат, который является президентом сигарного клуба. Но закон они не нарушают, выходят в определенные места. Вам, Владимир Вольфович, готовят именную сигару, и, судя по ряду, фотографий, вы и сами любите затянуться».

Отметим, что, согласно открытым данным, Парламентский сигарный клуб возглавляют два сопредседателя: это либерал-демократ Сергей Катасонов и «единоросс» Айрат Фаррахов. Портал «Svpressa» сообщает, что Катасонов является еще и обладателем высшей награды сигарного сообщества – серебряной медали «За выдающийся вклад в развитие сигарной культуры России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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