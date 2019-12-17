«Вопиющая ситуация»: в Госдуме «партия большинства» отказалась вводить санкции для кандидатов-отказников

Фракция «Единая Россия» в Госдуме не позволила депутатам из КПРФ «устранить правовой пробел» в избирательном законодательстве, которое сейчас позволяет срывать выборы в последний момент с помощью кандидатов-отказников. Как пояснил представлявший законопроект депутат от компартии Николай Коломейцев, коллизия произошла в Хакасии, когда последовательно три кандидата снялись с выборов за два дня до голосования. «Это привело к значительному увеличению средств на выборы», – констатировал он.

В своем законопроекте коммунисты предложили возложить на безосновательно снявшихся кандидатов затраты, понесенные бюджетом в ходе выборов. Коломейцев подчеркнул, что аналогичная норма действует в законе о выборах президента и депутатов Госдумы.

«Участие в выборах в РФ все же является свободным и добровольным», – укоризненно прокомментировал ситуацию депутат от «ЕР» Дмитрий Ламейкин, «не заметив» ремарку Коломейцева о такой же норме в выборах другого уровня. Зато парламентарий напомнил, что в России действует врачебная тайна и право на частную жизнь, которые могут быть нарушены из-за принятия поправки коммунистов.

«Налоги, собранные с граждан, были потрачены впустую, причем в крайне депрессивной территории», – не сдавался Коломейцев и напомнил словах главы Центральной избирательной комиссии о правовом пробеле, не позволяющем привлечь к ответственности трех снявшихся кандидатов. «Вопиющая ситуация, когда под давлением, по политическим мотивам снимаются кандидаты. Потери бюджета – порядка 50-60 млн за эти два тура, – указал, в свою очередь, депутат от КПРФ Алексей Куринный. – Такое есть по отношению к депутатам Государственной думы. Почему не принять и здесь?»

«То, что снимались под давлением – не доказано! – парировал «единоросс» Ламейкин. – Федеральным законом такая возможность предусмотрена. Возможно, это надо рассматривать на региональном уровне, чтобы региональный парламент инициативу принимал».

Депутат Сергей Вострецов со своей стороны не преминул похвалить свою «Единую Россию» за то, что она перекрывает кандидатами все выборы, и спросил Коломейцева, сколько коммунистов предало свою партию, и не пора ли КПРФ вести такую же политику, как «Единая Россия».

Депутат от КПРФ Ольга Алимова, в свою очередь, обратила внимание на опыт Саратовской области. «Когда я баллотировалась, было 9 кандидатов на одном округе. В один день восемь кандидатов снялись одновременно для того, чтобы выборы не состоялись. Лишь один из них принес медицинскую справку о том, что он болен. Не знаю, что там за тайна о состоянии здоровья, но он прекрасно ходил на работу, занимался своим бизнесом и тд. Но при этом выборы перенесли, затратив дополнительные денежные средства», – отметила депутат.

На муниципальных выборах, по словам Алимовой, был случай, когда 11 депутатов от «Единой России» снялись с выборов «только потому, что они забыли указать свою судимость, все 11 человек».

«Если эта норма [о возмещении расходов на выборы] будет прописана в федеральном законодательстве, те, кто настоятельно рекомендует [кандидатам сняться с выборов], будут понимать, что они понесут и материальную ответственность», – подчеркнула депутат.

Однако «единороссы» были явно не настроены поддерживать инициативу КПРФ. Почти часовая дискуссия не привела ни к чему: законопроект был отклонен уже в первом чтении – за него проголосовало всего 95 депутатов. Фракция «Единая Россия» вновь проигнорировала голосование.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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