Порошенко и Зеленский – два сапога пара: на Украине реализуется «чудовищный эксперимент»

На Украине реализуется «чудовищный эксперимент» по превращению людей в биомассу. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Владимир Олейник, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, для его страны уходящий год получился неоднозначным с проявлением тревожных тенденций.

«Год разделен на два этапа: 6 месяцев Порошенко и 6 месяцев Зеленского. Разницы существенной не вижу. Говорим Порошенко – подразумеваем Зеленский. Два сапога пара. Да, есть нюансы, есть небольшие отличия, но принципиальной разницы не вижу. Результат такой: «Говорили-балакали, сели – заплакали», – подчеркнул Олейник и добавил, что Зеленский продолжает тот же внутриполитический и внешнеполитический курс, который был заложен в предыдущие годы.

«Что говорил сам Зеленский? «Петр Алексеевич, я не оппонент, я – Ваш приговор», – он просто не уточнил, что приговор бывает обвинительный и оправдательный. Я вижу, оправдательный приговор», – заявил украинский политик.

Он обратил внимание, что Зеленский пришел к власти, «используя манипуляции» и образ честного президента Голобородько из сериала «Слуга народа», а сейчас он убивает этого персонажа.

Как считает Олейник, на Украине проводится эксперимент по манипуляции сознанием. «Это правда, чудовищный эксперимент проводится. Там, где нет верховенства власти и права, лидер не думает о народе… Мы становимся биомассой. Когда говорят, что нужно управлять сознанием и создаются технологии управления сознанием граждан – не надо даже никаких технологий. Надо просто идиотов неадекватных поставить у власти», – сказал он.

Политик пояснил, что образы, которые нынешняя украинская политическая элита транслирует обществу, деструктивны. «Представьте, министр юстиции сидит на столе, премьер на самокате катается, в партии «Слуга народа» – насильники. А с кого пример брать? Они разрушают все. Где вы могли увидеть, чтобы президент давал интервью, а глава администрации сзади подплясывал? Это дурдом. Это все влияет на людей», – сказал он.

При этом Олейник подчеркнул, что надежд на изменение ситуации мало в условиях внешнего управления страной. «У нас в огороде – поросята, в правительстве– соросятата (от имени американского финансиста Джорджа Сороса). Роют все подряд и уничтожают государства. Тенденция плохая. Может быть развал Украины, когда нет сильного центра», – заключил украинский политик.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.12.19

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