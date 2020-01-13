ФАС оценит обоснованность роста тарифов на сотовую связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена изучить обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами. Об этом сообщил РБК заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин. При этом чиновник заверил, что жалоб на рост тарифов не поступало.

«Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», – отметил Голомолзин.

Сотовые операторы «МегаФон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») в конце декабря стали отправлять своим клиентам сообщения о повышении стоимости тарифов для некоторых абонентов. «МегаФон» должен повысить стоимость архивных тарифов с 13 января, а «ВымпелКом» – с 16 января.

В «МегаФоне» пересмотр условий некоторых архивных планов объяснили ростом потребления услуг абонентами. В «ВымпелКоме» уточнили, что повышение стоимости архивных тарифных планов вызвана затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.01.20

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