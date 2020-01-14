Депутат Швыткин прокомментировал итоги встречи по Ливии в Москве, назвав их позитивными

Россия играет определяющую роль в урегулировании ситуации в Ливии. Об этом заявил депутат Государственной Думы Юрий Швыткин.

По заявлению Минобороны РФ, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар положительно отреагировал на итог состоявшейся в Москве встречи между противоборствующими сторонами Ливии. Но, между тем, он решил взять паузу и обсудить соглашение с главами ливийских племен.

Результатом переговоров в Москве стала нацеленность сторон на упорную борьбу с международным терроризмом. Помимо этого, в процессе переговоров участники встречи заявили о намерении соблюдать суверенитет Ливии.

Председатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в комментарии для iReactor отметил, что результаты встречи по Ливии в Москве носят положительный характер, а Россия в этом диалоге сыграла решающую роль.

РФ вновь показала, что как международный игрок она имеет большой вес, и это касается не только Ближнего Востока. По мнению парламентария, есть все основания полагать, что переговоры в конечном итоге будут иметь позитивный исход.

Следующая встреча по ситуации в Ливии запланирована на 19 января в Берлине. В конференции примут участие все страны, в чьих интересах разрешение ливийского кризиса.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что решения, принятые в Берлине, должны быть согласованы со всеми противостоящими сторонами. Швыткин со своей стороны выразил надежду, что после берлинской конференции стороны найдут вариант решения, который поможет стабилизировать ситуацию в Ливии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.01.20

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