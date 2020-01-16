«Ускоренный транзит»: Россию готовят к досрочным выборам Госдуму

Досрочные выборы в Государственную думу могут пройти уже в этом году, считает политолог, руководитель ИА «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов. По его оценке, такой сценарий развития событий выглядит логичным, поскольку именно 2020 год станет для россиян годом надежд: отставка правительства уже вдохновила жителей страны, новые министры до осени не успеют заработать негативный шлейф, а финансирование социальной сферы серьезно возрастет.

«Досрочные выборы Госдумы уже в этом году – это пока одна из версий, один из возможных сценариев политического будущего в России, но этот сценарий весьма вероятен по нескольким основаниям», – отметил Старовойтов в своем комментарии в «Фейсбуке».

В частности, пояснил эксперт, именно в этом году в социальную сферу будут закачаны огромные деньги – серьезные меры соцподдержки россиянам пообещал в своем послании президент РФ Владимир Путин. «Люди это почувствуют, начиная уже с середины года», – полагает он. При этом точечно будут поддержаны отдельные категории избирателей, в частности, предпринимателей по 210 статье УК РФ не будут автоматически считать организаторами ОПГ. Эти послабления будут с надеждой восприняты, как некоторая либерализация.

«Отставка правительства уже вдохновила избирателей, продемонстрировав долгожданные перемены и отсутствие застоя. К сентябрю скомпрометировать себя правительство Мишустина еще не успеет и будет работать в режиме «медового месяца», – прогнозирует Старовойтов. – Голосование за изменения в Конституцию создаст мотив «голосования за перемены» (точнее, за перемены без перемен, но это уже нюансы)».

Кроме того, наступивший год пройдет в информационной повестке 75-летия Победы, что может сформировать фон избирательной кампании как психологического аналога «Крымского консенсуса», вызвав рост патриотических настроений, а следовательно – и рейтинга кандидатов от партии власти.

«Сформировав патриотический блок из «Единой России» и ОНФ – под условным названием «За нашу Победу!» с Путиным в качестве лидера, власть на этой социально-патриотической волне спокойно возьмет искомое конституционное большинство в парламенте, – считает политолог. – То есть в этом году есть все – и деньги и перемены, и Победа, а следующий, 2021 год будет пустой. И эффект от всех достижений этого года развеется и более того, согласно эффекту маятника, даже качнется в другую сторону».

По мнению Старовойтова, следующий 2021 год принесет россиянам разочарования, поэтому было бы логично перенести выборы в Госдуму на осень-2020. «Удивлюсь, если будут по-другому», – отметил он.

Как сообщал «Новый День», 15 января после оглашения послания президента Федеральному собранию РФ правительство страны в полном составе ушло в отставку. Экс-премьер Дмитрий Медведев, объясняя этот шаг, заявил, что президент в своей речи анонсировал масштабные изменения в Конституции страны. При этом Медведев остался председателем партии «Единая Россия», а в ближайшее время займет созданную специально для него должность заместителя главы Совета безопасности РФ – который возглавляет президент Владимир Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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