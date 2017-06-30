Эрмитаж откроет филиал в КНР на деньги китайцев

Эрмитаж планирует развивать культурные программы в Китае, для этого совместно с китайскими партнерами российский музей откроет в Поднебесной свой центр.

Сегодня генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава китайской компании «Red 19 TV Limited» Йингли Хон подписали протокол о намерениях, передает «Интерфакс». Финансирование проекта возьмет на себя китайская сторона.

В рамках сотрудничества планируется создать филиал российского музея под предварительным названием «Эрмитаж-Китай», на базе которого будут проводиться художественные и историко-культурные выставки из собрания хранилища.

Вероятно, Эрмитаж также запустит в китайском центре образовательные программы. В планах перевести на китайский язык издание «Мой Эрмитаж» Михаила Пиотровского и создать виртуальный музей в нескольких городах КНР.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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