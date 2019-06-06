В петербургском банке выявили недостачу 268 млн рублей

Центробанк России отозвал лицензию у петербургского банка «Прайм Финанс». В ходе проверки аудиторы обнаружили в кассах нехватку наличных денег.

Как сообщает пресс-служба регулятора, «Прайм Финанс» полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей.

Кроме того, в банке осуществлялись «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала. «Прайм Финанс» неоднократно нарушал федеральные законы. Дважды кредитной организации запрещали привлекать деньги населения во вклады.

«В ходе проведенной Банком России 29.05.2019 ревизии касс подразделений Банка «Прайм Финанс» выявлена крупная недостача наличных денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала)», – говорится в сообщении ЦБ. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы.

По величине активов «Прайм Финанс» занимал 366 место в банковской системе РФ и был участником системы страхования вкладов. В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что выплаты клиентам банка начнутся не позднее 20 июня 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.19

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