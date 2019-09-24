Крупнейшие лоукостеры Европы заявились на свободные полеты в Россию

Крупнейшие европейские лоукостеры – Ryanair, EasyJet и Wizz Air – хотят летать из Санкт-Петербурга в режиме «открытого неба». Компании предоставили планы маршрутных сетей для полетов из аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха». Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.

В пресс-службе Пулково сообщили, что всего поданы заявки по 33 направлениям, но, куда именно намерен летать каждый из лоукостеров не уточнили. Европейские лоукостеры готовы реализовывать свои планы, если петербургская воздушная гавань получит так называемую «седьмую степень свободы воздуха». Это значит что компания сможет летать в Северную столицу не только из своей страны, но и из других. Ранее сообщалось, что возможность предоставления такого режима Пулково обсуждает Минтранс.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 23.09.19

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