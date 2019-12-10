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Вторник, 10 декабря 2019, 15:29 мск

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Суд вынес приговор за растрату экс-главе «Волго-Балта» и двум топ-мененджерам

Суд вынес приговор бывшему руководителю ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Владимиру Николаеву, начальнику Новгородского филиала ФБУ Виктору Силкину и инженеру Новгородского филиала ФБУ Андрею Додрикову. Как сообщили в пресс-службе СКР, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в растрате вверенного имущества, пособничестве в растрате (ч.4 ст.160, ч.5 ст.33 и ч.4 ст.160 УК РФ).

Доказано, что в 2013-2014 годах Николаев, Силкин и Додриков растратили 10,1 млн рублей. Они перечислили средства аффилированной коммерческой организации ПК «Гидротехник» в рамках заключенных госконтрактов о дноуглубительных работах на реке Волхов и Ловатском баре. В действительности данные работы указанная организация не проводила. Их выполнил Новгородский филиал ФБУ «Администрация Волго-Балт».

Кроме того, в 2013 году Николаев растратил 19,8 млн рублей, а в 2014 году – 8 млн рублей в пользу аффилированных коммерческих организаций ООО «НПП Фортэкс» и ООО «Вытеграстрой» по госконтрактам о дноуглублении. Фактически данные работы проводились силами Череповецкого филиала ФБУ «Администрация Волго-Балт».

Следователи наложили арест на имущество обвиняемых, чтобы обеспечить возмещение причиненного государству ущерба. Приговором суда Николаеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, Силкину – 3,5 года условно, Додрикову – 3 года условно. Также судом удовлетворен в полном объеме иск к осужденным на 37,9 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

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