В Петербурге раскрыли наркогруппировку, сбывавшую по 200 доз амфетамина в день

В Санкт-Петербурге правоохранители провели спецоперацию, во время которой обезвредили организованную группу наркоторговцев. Преступники на протяжении двух лет распространяли в городе и его окрестностях психотропное вещество амфетамин.

Сотрудники Следственного департамента МВД России, ГУНК МВД России во взаимодействии с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели 17 обысков, задержали семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор, а также двое операторов кол-центра и трое закладчиков.

Установлено, что наркотик распространялся через интернет-магазин, рекламу которого размещали в увеселительных заведениях, ночных клубах, а также путем рассылки сообщений наркопотребителям. В день наркоторговцы продавали около килограмма или 200 доз амфетамина.

При этом преступники применяли новейшие методы конспирации – использование специально настроенной компьютерной техники для функционирования зашифрованного канала IP-телефонии, программ и устройств для изменения голоса, облачных сервисов. Силовики изъяли 30 килограммов амфетамина, компьютеры, роутеры, телефоны, предметы и оборудование для расфасовки психотропного вещества, банковские карты, более 50 сим-карт, а также поддельные паспорта и несколько автомобилей премиум-класса.

«В отношении всех задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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