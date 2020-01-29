В Санкт-Петербурге годовалый мальчик отравился наркотиками

В Санкт-Петербурге госпитализировали годовалого малыша, которые съел наркотик. Полиция проводит проверку.

Ребенка доставили в больницу накануне. Врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое. Как сообщил источник «Невских Новостей» в правоохранительных органах, малыш нашел на подоконнике камнеобразное вещество растительного происхождения, которое было оставлено родителями, и съел его.

Известно, что семья не состоит на учете как неблагополучная. Мать работает помощником воспитателя, отец – мастером по дереву в одной из петербургских компаний.

Полицейские возбудили административное производство по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 28.01.20

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