В Москве отреагировали на появление кораблей НАТО в Баренцевом море

Корабли НАТО впервые за 30 лет вошли в Баренцево море. Комментируя это событие, член Совета Федерации Алексей Пушков назвал эти действия бессмысленными и отметил, что до этого момента альянс «изнывал от безделья».

«Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность», – написал сенатор в своем Twitter.

К северным границам России приблизились эсминцы «Дональд Кук», «Рузвельт» и «Портер», британский корабль «Кент», отмечает НСН. Северный флот отслеживать их действия, так как корабли вооружены крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис».

Шестой флот США объяснил цель выхода эскадры в море необходимостью обеспечить безопасности за Северным полярным кругом, сообщает RT. Минобороны США заверяет, что все маневры проходят в рамках международного права, а Россия была заблаговременно предупреждена о маршруте.

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.

Москва, Иван Гридин

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