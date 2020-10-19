В Ненецком автономном округе прорвало недействующий нефтепровод

В Ненецком автономном округе зафиксирован разлив нефтепродуктов. Следы топлива растянулись по течению реки почти на 40 километров. В городе Усинск был введен режим ЧС муниципального уровня.

По данным Управления ГО и ЧС городского округа, прорыв произошел неподалеку от Харьягинского месторождения компании «ЛУКойл». Радужная пленка пошла вниз по течению реки Колва на территорию Республики Коми.

В пресс-службе компании «ЛУКойл» сообщили, что отказ трубопровода зафиксирован в районе дюкерного перехода через реку. В воду попали 0,9 куб. метра топлива. Для ликвидации аварии организовали оперштаб. Специалисты выставили два рубежа боновых заграждений, которые собирают нефтяную пленку при помощи сорбента.

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный дал поручение Департаменту природных ресурсов региона, Росприроднадзору и прокуратуре организовать проверку и принять необходимые меры по ее результатам.

Нарьян-Мар, Зоя Осколкова

Нарьян-Мар. Другие новости 19.10.20

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