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Вторник, 20 октября 2020, 15:15 мск

Новости Северо-Запад

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Вертолет Robinson упал в реку под Вологдой

Архив, фото Pixabay

Вертолет потерпел крушение в Нюксенском районе Вологодской области.

Четырехместный Robinson R44 зацепил провода и упал в реку Сухона близ деревни Бобровское, сообщает телеграм-канал Mash. Судьба экипажа пока неизвестна.

Отмечается, что вертолет летел из Вологды в Великий Устюг. На место инцидента выехали оперативные службы.

Обновлено. В результате крушения вертолета погибли два человека – мужчина и женщина. Винтокрылая машина принадлежала вертолетной компании «Аэросоюз». По факту падения вертолета проводится проверка, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Вологда, Наталья Петрова

Вологда. Другие новости 20.10.20

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