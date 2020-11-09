В Санкт-Петербурге наркодилеры развозили товар на мусоровозе

В Санкт-Петербурге задержали участников группы наркоторговцев. Полицейские нашли более 100 закладок с запрещенными веществами. Возбуждено 20 уголовных дел.

Как сообщили в региональном главке МВД, трое мужчин и женщина в возрасте от 26 до 40 лет принимали заказы через магазин в даркнете. Один из подозреваемых работал водителем мусоровоза, выяснилось, что он делал тайники с наркотиками во время поездок на служебном автомобиле.

Полицейские установили причастность задержанных минимум к 20 фактам сбыта запрещенных веществ, возбуждено 20 уголовных дел. Во Всеволожском районе Ленобласти было обнаружено более 100 закладок с наркотиками.

Всех четверых арестовали. Полиция проверяет информацию о возможных соучастниках преступлений, а также каналы поставки и сбыта наркотиков.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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