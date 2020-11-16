В Санкт-Петербурге нашли тело закопанной в землю по шею женщины

В Юнтоловском заказнике Санкт-Петербурга прохожий нашел тело женщины. Труп был закопан в землю по шею. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина увидел на земле человеческую голову и сообщил о находке в полицию, пишет «Фонтанка». Прибывшие на место правоохранители обнаружили в 500 метрах от Коннолахтинской дороги в Юнтолово тело, закопанное в землю, на поверхности оставалась лишь голова.

На теле погибшей нет серьезных ранений, лишь несколько ушибов на голове. Предположительно, женщину оглушили и еще живой закопали. Тело пролежало в земле около недели.

По факту обнаружения трупа проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тело отправили на экспертизу, криминалистам предстоит выяснить личность погибшей и причину смерти.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.11.20

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