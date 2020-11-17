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Вторник, 17 ноября 2020, 16:47 мск

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Женщину, которую нашли закопанной по шею в Петербурге, задушили

Стала известна причина смерти женщины, тело которой нашли закопанным в землю в парке Санкт-Петербурга. По словам экспертов, жертва скончалась от удушения.

Личность погибшей до сих пор не установлена, сообщил «Фонтанке» источник, близкий к следствию. Основной причиной смерти женщины стало удушение. Однако неизвестно, душили жертву до того, как закопали по шею, или после.

Голову женщины обнаружил прохожий в Юнтоловском заказнике, мужчина обратился в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что погибшая закопана в землю по шею. Предположительно, тело пролежало в земле около недели.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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