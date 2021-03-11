В Петербурге прошли обыски по делу о хищениях при уборке снега

В Санкт-Петербурге состоялась серия обысков в рамках уголовного дела о присвоении бюджетных средств, выделенных на уборку снега с тротуаров, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что в незаконной схеме участвовали «должностные лица ряда организаций, специализирующихся на техническом обслуживании дорог». Эту схему, по версии следствия, разработал бывший руководитель городского дорожного предприятия. Воспользовавшись своим положением и сложившимися деловыми отношениями, он привлек к незаконной деятельности представителей подрядной организации.

По версии следствия, подрядчик заключил фиктивный договор на механизированную уборку тротуаров, выделив порядка 9,5 млн рублей. Формально же данные работы не производились в должном объеме, а выделенные средства были обналичены и распределены между участниками незаконной схемы. Возбуждено дело по статье «присвоение или растрата» (ч.4 ст.160 УК).

Полицейские организовали серию обысков для выемки документов, в том числе по местам проживания предполагаемых фигурантов. «Изъята крупная сумма денег, а также документация, имеющая значение для расследования», – сообщили в МВД.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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