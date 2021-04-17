В Санкт-Петербурге задержали украинского консула

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника генконсульства Украины Александра Сосонюка. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что дипломат получил закрытые данные от россиянина.
«Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат», – говорится в сообщении ЦОД.
В ФСБ действия консула посчитали враждебными по отношению к России и неприемлемыми для дипломатического работника. В ЦОД добавили, что дальнейшую судьбу Сосонюка определят в соответствии с нормами международного права.
Вероятно, Сосонюка выдворят из России, так как согласно Венской конвенции нарушившего закон дипломата власти могут объявить персоной нон грата и отказать в праве дальнейшего пребывания в стране.
Петербург, Зоя Осколкова
Петербург. Другие новости 16.04.21
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