Под Петербургом нашил сумку с частями тела человека

Под Петербургом обнаружили сумку с человеческими останками. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
Хозяйственную сумку выловили в водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района. Внутри оказались части тела, предположительно, принадлежащие погибшей женщине.
На место происшествия выехали следователи, судебно-медицинский эксперт, сотрудники полиции и криминалисты, они осмотрели сумку и направили находку на экспертизу. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
По данным следствия, останки могут принадлежать женщине, которая пропала без вести весной 2017 года. К ее исчезновению может быть причастен мужчина, обвиняемый в другом убийстве, совершенном в Ростовской области.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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