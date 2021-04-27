Под Петербургом нашил сумку с частями тела человека

Под Петербургом обнаружили сумку с человеческими останками. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Хозяйственную сумку выловили в водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района. Внутри оказались части тела, предположительно, принадлежащие погибшей женщине.

На место происшествия выехали следователи, судебно-медицинский эксперт, сотрудники полиции и криминалисты, они осмотрели сумку и направили находку на экспертизу. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, останки могут принадлежать женщине, которая пропала без вести весной 2017 года. К ее исчезновению может быть причастен мужчина, обвиняемый в другом убийстве, совершенном в Ростовской области.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 27.04.21

В Санкт-Петербурге посетители библиотеки устроили драку. / Минтруд РФ дал рекомендации об оплате «путинских» выходных. / Путин объявил военные сборы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»