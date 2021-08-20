В России поймали сатанистов, приносивших в жертву людей

Правоохранители задержали сатанистов, которые совершали ритуальные убийства в Карелии и Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Убийства были совершены в 2016 году. Фигурантами уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (убийство; покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) стали Ольга Большакова и Андрей Трегубенко.

По данным следствия, они познакомились «на фоне общей приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся «сатане», которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями». Сначала сатанисты зарезали женщину в лесу Карелии.

В ходе обысков по месту жительства преступников в Подмосковье была обнаружена крупная партия наркотиков. «Установлено, что соучастники расфасовывали их по пакетам и сверткам, хранили в целях последующего незаконного сбыта», – добавила Петренко.

Затем следователи установили причастность подозреваемых к еще одному преступлению, совершенному в Ленобласти. Трегубенко и Большакова с целью религиозного убийства вступили в преступный сговор с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой-Хмурой и подыскали мужчину, который стал их жертвой. Его они избили и зарезали. Останки и одежду погибшего правоохранители обнаружили закопанными в земле в июле этого года.

«Татьяна и Александр Перевозчиковы-Хмурые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в СКР. – По решению суда, основанному на ходатайстве следователя СК России, Большакова и Трегубенко были заключены под стражу ранее».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 20.08.21

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