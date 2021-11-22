Разруха и безысходность: Петербург рискует потерять статус

Санкт-Петербург, который считается северной столицей России и отечественной туристической меккой, переживает острый кризис практически во всех сферах жизни. Позитивные новости о деятельности руководства города уже не способны прикрыть «наполеоновскими» планами перманентную разруху, связанную с рассыпающимися историческими зданиями, аварийной коммуналкой, мусорным и транспортным коллапсом.

Петербуржцы напрямую связывают бедственную ситуацию с деятельностью губернатора Александра Беглова, который, судя по результатам опроса жителей северной столицы, стал одним из худших руководителей города в новейшей истории России. Федеральные рейтинговые службы подтверждают, что Беглов неуклонно теряет позиции, а общее состояние региона характеризуется «пониженной устойчивостью», что объясняется усугублением массы нерешенных проблем.

Исторические руины

Петербург известен туристам всего мира своим историческим архитектурным обликом, который сейчас превращается в руины. В северной столице более 4 000 зданий-памятников находится в неудовлетворительном состоянии и разрушается. Судя по прогнозам экспертов, не менее 2 100 из них вообще будет утрачено к 2030 году.

Как пишет «Ленправда», эти многочисленные объекты невозможно приспособить ни под один из существующих видов использования, поскольку таковы действующие в городе градостроительные правила. Законы Санкт-Петербурга №820-7 от 19.01.2009 года и №333-6 от 12.07.2007 года прямо запрещают сносить безнадежно разрушенное здание или переделывать его с превышением первоначальной этажности. В этой ситуации большое количество исторических объектов, которые находятся в собственности Смольного, не используются, не ремонтируются и не восстанавливаются, даже если у них появляются частные владельцы.

Очевидная перспектива не обещает ничего хорошего – Петербург теряет свою туристическую и инвестиционную привлекательность. Более того, разрушающиеся здания создают опасность для гостей и жителей города, что также становится огромной проблемой.

Коммунальный ад

По данным ГИС ЖКХ, всего в этом году в Петербурге планировалось отремонтировать кровлю в 347 жилых домах, к середине осени только в 155 из них работы завершены на 90-100%. В питерской реальности это означает, что жителям города на фоне неизбежно приближающейся зимы снова нужно приготовиться не только к протеканию крыш, но и атаке знаменитыми питерскими «сосулями». Как полагает муниципальный депутат МО «Преображенский» Федор Грудин, из-за проваленной городскими властями программы капремонта около 10 тысяч петербуржцев рискуют остаться в прямом смысле без крыши над головой.

Крупные проблемы зимой опять очень вероятны, судя и по докладу губернатора Беглова, который он сделал в конце октября, когда отчитался перед Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС, которую возглавляет полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Руководитель северной столицы сообщил, что для уборки снега в новом сезоне планируется задействовать 2,2 тысячи единиц техники, а также 6,9 тысячи дворников.

Как отмечает Интернет-издание «Версия», опыт кризисной зимы 2018-2019 годов, когда обильные снегопады в Петербурге едва не привели к остановке общественного транспорта, показывает, что такой подготовки явно не достаточно. Тогда в Смольном признавали, что для полноценной очистки улиц необходимо 3,5 тысячи единиц техники – в 1,5 раза больше, чем готово сейчас.

Издание также напоминает, что в декабре 2019-го с последствиями снегопада в Питере боролись более 10 тысяч дворников. Но сейчас их число сократилось в 1,5 раза. «С высотными рабочими, которые должны будут чистить крыши, ситуация едва ли не хуже. Потребность в таких работниках в городе на Неве может достигать 5 тыс. человек, при этом губернатор докладывает о готовности 500 штатных кровельщиков и 1,5 тыс. человек в резерве», – говорится в публикации.

Как отмечает «Собеседник», сейчас власти объявили об очередном эксперименте под названием «дворник-шеринг» – жителей города будут привлекать к помощи коммунальным службам в очистке улиц от сугробов за вознаграждение до тысячи рублей в день. Пока такой проект действует лишь в Калининском районе, но в случае успеха будет распространен на весь Петербург.

Питерские «гейзеры»

Признаком зимы в Петербурге, кроме сугробов и сосулек, стали фонтаны горячей воды, которые прорываются из-под земли в условиях ветшающих тепловых сетей. Согласно данным госпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения Санкт‑Петербурга», из 8 тысяч километров теплосетей в замене нуждается треть. Но официальные планы при этом предполагают, что к 2025 году будет заменено лишь 1,2 процентных пункта, хотя планируется потратить в общей сложности почти 140 млрд рублей, отмечает «Ленправда».

При этом издание обращает внимание, что проблема прорыва труб в Петербурге усугубляется, в том числе, хищениями. В 2012 году было возбуждено уголовное дело по факту масштабного воровства при монтаже труб отопления – не соответствующих ГОСТу – бракованных или уже бывших в употреблении. По этой схеме было проложено 600 км некондиционных труб. Однако спустя четыре года фигуранты этого «трубного дела» отделались условными сроками.

Проблемы есть и сейчас. На днях прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга начала проверку после прорыва трубы с горячей водой на проспекте Маршала Жукова – в результате этого инцидента с ожогами были отправлены в больницу три человека, включая десятилетнюю девочку. 15 октября в результате прорыва трубопровода в Курортном районе Петербурга и Сестрорецке без холодной воды остались 47,5 тысячи человек, из которых около одна тысячи пациентов инфекционной больницы. В Московском районе 1 ноября произошел прорыв трубы, кипяток окатил около 30 автомобилей и залил перекресток проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. В тот же день в Приморском районе на Фермском шоссе лопнула труба и появилась яма в три метра. В нее провалилось две машины. Без тепла остался психоневрологический интернат. 6 ноября, в доме №37 на Итальянской улице вода, лившаяся из трещин на стене, затопила подъезд…

Мусорный коллапс

Северная столица, помимо прочих проблем, утопает в стихийных мусорных свалках. Это признают даже официальные инстанции. В пределах Санкт-Петербурга в этом году было обнаружено порядка 40 таких несанкционированных объектов, которые находятся, в том числе, на федеральных и городских землях. Но когда будет устранен мусорный коллапс, пока не понятно, несмотря даже на существующие госпрограммы.

Как известно, Санкт-Петербург должен внедрить новую систему обращения с отходами до 1 января 2022 года. Специалисты высказывают большие сомнения, что северная столица реально подготовится к реализации мусорной реформы. С одной стороны, нет единой региональной программы по обращению с отходами. В городе и области существуют свои территориальные схемы обращения с отходами. Насколько они в итоге будут согласованы друг с другом – вопрос.

При этом мощность объектов переработки мусора не соответствует его реальному потоку. В Санкт-Петербурге ежегодно производят более 1,8 млн тонн твердых коммунальных отходов, хотя, по данным, озвученным губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, речь идет о 2,7 млн тонн, которые свозятся в регион из северной столицы. Власти регионов анонсировали строительство четырех заводов по переработке мусора в Ленинградской области и четыре мусороперерабатывающих комплекса в Петербурге, но только к 2024 году, а действующих площадок не достаточно, и это большая проблема.

Подземная «жизнь»

По официальным данным, еще в 2010 году сеть питерского метро отставала от городских потребностей более чем на 25 лет. Только 47 из 111 муниципальных образований города обеспечены метро (2,6 млн человек). В последующие годы запускалось в среднем менее одной станции в год, однако, по расчетам экспертов, согласно старым перспективам развития метро, в Санкт-Петербурге должно уже работать от 150 до 300 станций метро. По факту их 72, отмечает журнал «Профиль».

По оценке специалистов, одна из причин такой ситуации в отсутствии адекватного планирования. За последние пять лет перспективное планирование сократилось в 20 раз. Проектная документация по ближайшим к открытию станциям требует доработки и дополнительной экспертизы. «Еще один тормоз для развития метрополитена – длительное согласование проектов. К примеру, проект Красносельско-Калининской линии находился «на согласовании» около 10 лет. За это время проект морально и технологически устарел», – обращает внимание издание.

К списку проблем стоит добавить недостаточное и несвоевременное финансирование метростроя. В настоящее время стоимость строительства 1 км метро в Санкт-Петербурге оценивается в 9-11 млрд за км (станция глубокого заложения). Еще во времена губернатора Матвиенко была утверждена отраслевая схему развития метрополитена. По ней было намечено тратить 30 млрд рублей ежегодно. Таким образом за десять лет метрострой мог получить 300 млрд рублей. В реальности расходы бюджета составили лишь 190 млрд рублей. При этом, по данным «Профиля», даже эти деньги выделялись несвоевременно, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) не подписывал акты приемки работ.

В то же время в метрополитене образовалась кадровая проблема. «На те объемы работ, которые оцениваются новой компанией АО «МСС» в 50 млрд рублей в год, по расчетам специалистов, необходимо набрать около 10 тысяч высококвалифицированных сотрудников. Сегодня в штате МСС около 3,5 тысяч человек. При этом сотрудники обанкроченного «Метростроя» грозятся выйти в пикеты из-за невыплаченных зарплат за сентябрь и часть октября, сотрудникам дочерних организаций не платят по 2 года. Кроме того, вместо «бесшовного перехода», обещанного вице-губернатором М.Ю. Соколовым, всех уволили и приняли на работу с испытательным сроком в 3 месяца, а кому-то срезали оклады, не выплатили компенсации за отпуска», – говорится в публикации.

В итоге – за пять лет к 2019 году было открыто только пять станций метро, однако для растущего города, который считается северной столицей России, этого крайне недостаточно. Очень похоже, что руководящие чиновники Петербурга очень давно не пользовались подземкой. В противном случае многие проблемы им бы ли бы заметны невооруженным глазом. На самых загруженных станциях очевидны поломки и протечки от грунтовых вод – «Беговая», «Дунайская», «Проспект Славы», как и неудобства от перманентного ремонта «Технологического института» и других.

Скатывающийся рейтинг

По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), Петербург выбыл из рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Согласно последним исследованиям, северная столица оказалась на восьмом месте вместе с Калужской и Ярославской областями. Но это не самый крупный провал. Фонд «Петербургская политика» по итогам октября назвал Санкт-Петербург регионом с «пониженной устойчивостью».

РИА «Рейтинг» в своих выводах отмечает, что по закредитованности населения Питер находится на 17 месте, а по среднедушевому долгу – на восьмом. По способности населения накопить на новый автомобиль – 11 место по стране.

Федеральный рейтинг показателя стабильности рабочего места управляющих регионами («Политброкер») констатировал, что реальный рейтинг губернатора Беглова «ушел в крутое пике» после недавних событий с выборами и попытки главы города подать в суд на сатирическое издание «Панорама» после публикации шуточной новости.

По итогам октября, публичный рейтинг губернаторов на основе анализа поисковой выдачи PravdaSERM по запросу (положительно/отрицательно) определил главе Петербурга 63 место из 85 возможных. При этом, согласно социологическому исследованию Агентства социальной информации, в соревновании за звание худшего главы города Беглов занял второе место (14%), пропустив вперед только предыдущего руководителя – Георгия Полтавченко (16%). С учетом усугубившихся в регионе социально-экономических проблем – это не кажется удивительным.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2021, РИА «Новый День»