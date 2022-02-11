В Петербурге задержали пять человек за легализацию 14 тысяч мигрантов

В Санкт-Петербурге раскрыли преступную группировку, которая занималась незаконной постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели операцию по задержанию подозреваемых в организации незаконной постановки иностранцев на миграционный учет. Организованная группа состояла из пяти человек, среди которых – гражданин одной из стран дальнего зарубежья», – сказала представитель ведомства.

Криминальный бизнес существовал с мая 2018 года. Злоумышленники находили в Санкт-Петербурге как вновь прибывших, так и уже проживающих в городе иностранных граждан и за деньги предлагали оформить документы, необходимые для постановки на миграционный учет. При этом своим клиентам преступники говорили, что все делается в рамках закона.

Вместе с тем в подразделения по вопросам миграции подавали документы с заведомо ложными сведениями о принимающей стороне, месте работы и пребывания. Далее оформлялись фиктивные уведомления и трудовые договоры с фирмами-однодневками, которые на самом деле никакой деятельности не осуществляли.

«По данным следствия, криминальными услугами участников организованной группы воспользовалось более 14 тысяч иностранных граждан», – добавила Волк. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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