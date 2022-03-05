В Мурманской области произошло землетрясение

Мурманской области произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла. Об этом сообщила «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Самые мощные подземные толчки произошли около трех часов ночи. Сообщение об этом землетрясении было передано оперативному дежурному МЧС России.

Геологический центр США рассчитал, что эпицентр залегал в 21 километре от города Кировска на глубине 10 км. Подземные толчки зафиксировали и специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По предварительным данным, никаких значительных разрушений не последовало. Местные жители в Коашве, Ревде, Кировске и Ловозере могли ощущать легкую вибрацию.

Мурманск, Зоя Осколкова

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