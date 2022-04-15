Журналисты расследовали возможную связь находящихся на территории бывшего «Сестрорецкого инструментального завода им. С. П. Воскова» алмазообрабатывающих компаний со спонсорами нацистских батальонов на Украине. Выявленные факты вызвали шок у политических экспертов Петербурга. Получается, что одно из старейших предприятий Петербурга может являться кормовой базой необандеровского полка «Азов»* (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

Президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин назвал подобное не только криминальным, но и запредельным с точки зрения морали. Эксперт считает, что к делу должны подключиться правоохранительные органы.

Наличие активов «хозяина» нацистских батальонов, украинского олигарха Игоря Коломойского на территории Петербурга – данный факт может похоронить городские власти Петербурга.

«Но, если речь идет о причастности губернатора к знакомству с лицами, которые при его молчании имели возможность финансирования нацистских батальонов, но при этом вели свою коммерческую деятельность на территории Российской Федерации в Санкт-Петербурге, мне кажется, это серьезное преступление, это бомба информационная, это скандал, который похоронит рейтинг действующей власти по полной программе», – констатировал Самонкин.

На портале «Политонлайн» вышло расследование, вскрывающее вероятную связь крупных предприятий города со спонсорами неонацистов из украинских батальонов. В материале рассказывается, что ряд петербургских фирм по обработке алмазов, связанных с бизнесменом Теймуразом Хихинашвили, при посредничестве олигарха Игоря Коломойского могут финансировать украинские нацбаты.

Москва, Екатерина Попова

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