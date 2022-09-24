Бизнесмен Пригожин рассказал об участии своего сына в СВО

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что его сын принимает участие в специальной военной операции на территории Украины.

Предприниматель подтвердил эту информацию. Однако отметил, что не хочет раскрывать дополнительные подробности. По мнению бизнесмена, его сын сам мог бы рассказать о происходящем, если журналисты отправятся к нему в Донбасс.

«Да, он участвует в СВО, но я не вижу необходимости раскрывать подробности, какие задачи выполняет. Приезжайте на Донбасс, сами у него спросите», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин рассказал, что сын по достижении 18 лет отслужил в армии. Спустя некоторое время после этого он отправился в Сирию. Бизнесмен поделился, что с тех пор наследник принимает участие в боевых действиях в различных горячих точках.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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