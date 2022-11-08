Житель Санкт-Петербурга вышел покормить кошек и нашел человеческую кость

В Санкт-Петербурге местный житель обнаружил человеческие останки. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина вышел за гаражи на Рабфаковской улице, чтобы покормить кошек, и увидел подозрительный предмет. Это оказалась человеческая большеберцовая кость. Очевидец вызвал полицию.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и отправили останки на экспертизу. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Стоит отметить, что около месяца назад в этом же районе была обнаружена разложившаяся человеческая нога.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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