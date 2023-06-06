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Вторник, 6 июня 2023, 09:03 мск

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В Норвегии заявили об исчезновении крупнейшего в мире авианосца США

Фото: Pixabay

Крупнейший в мире военный авианосец США USS Gerald R. Ford выдвинулся в сторону России и пропал. Об этом сообщает норвежская газета High North News.

По данным издания, американский корабль пришел в Норвегию 24 мая, затем он взял курс на Крайний Север, после чего его электронные следы теряются. Ранее российские дипломаты назвали заход американского авианосца в норвежский порт нелогичной демонстрацией силы. В свою очередь в Вооруженных силах Норвегии заявили, что его прибытие позволит наладить тесное сотрудничество с США.

«Никто не сообщает, куда направился USS Gerald R. Ford, кроме того, что его курс проложен на север вдоль норвежского побережья, границы с Россией. Авианосец, вероятнее всего, находится на военном задании», – пишет автор статьи Арне Хольм.

Пресса перестала публиковать ежедневные отчеты о передвижении корабля. Авианосец длиной 337 метров, шириной 78 метров и высотой 76 метров буквально потерялся на водных просторах Крайнего Севера, отключив электронные приборы, позволяющие отследить его перемещения. При этом даже глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен не знает, куда направился корабль, указывая, что его маршрут известен только американцам.

Осло, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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