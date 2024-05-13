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Понедельник, 13 мая 2024, 15:58 мск

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В Санкт-Петербурге задержали сына, расчленившего свою мать

В поселке Шушары Санкт-Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в убийстве женщины, чьи останки были найдены в мусорных пакетах. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Части тела человека нашли в поле между Московским шоссе и продуктовым магазином. Труп был упакован в два мусорных пакета. Останки отправили на экспертизу.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Личность погибшей удалось установить, ей было 65 лет.

«В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери», – говорится в сообщении СКР. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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