Почти тонну кокаина изъяли таможенники в порту Санкт-Петербурга

Сотрудники таможни обнаружили крупную партию наркотиков в грузе с бананами. Об этом сообщают правоохранительные органы.

В ФСБ поступили данные о том, что одна из южноамериканских группировок планирует переправить наркотики в Россию через порт в Санкт-Петербурге. Оперативники с особой тщательностью осматривали каждый груз.

В одном из контейнеров с бананами нашли 820 брикетов с белым порошком. Экспертиза показала, что это был кокаин.

По данным спецслужбы, стоимость такого объема на черном рынке составляет около 12 млрд рублей. Это крупнейшая партия, перехваченная в этом году, уточнили в ФТС.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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