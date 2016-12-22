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Политика

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Публикации за 22.12.16

Воровству придет конец? В России ликвидировали Спецстрой

Воровству придет конец? В России ликвидировали Спецстрой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии военного ведомства об упразднении Федерального агентства по специальному строительству «Спецстрой». По его словам, вместо него будут созданы 8 ФГУПов, которые войдут в состав Вооруженных сил РФ и займутся строительством объектов Минобороны.

Министр подчеркнул, что реформа военно-строительного комплекса обеспечит выполнение работ преимущественно силами собственных предприятий и исключает наличие посредников при реализации госконтрактов по строительству. По его словам, реформа также позволит сократить численность управленческого персонала вдвое, передает «Интерфакс».

Напомним, в конце ноября СМИ сообщали о решении президента РФ ликвидировать подведомственный Минобороны «Спецстрой». Поводом для упразднения, по данным газеты»Коммерсантъ», послужили многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству предприятий.

Претензии к Спецстрою появились в 2015 году, когда в июле из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военнослужащих. А в ноябре пришлось перенести на апрель 2016 года первый в истории пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный.

Москва, Светлана Петрова

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