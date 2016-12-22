Воровству придет конец? В России ликвидировали Спецстрой

Публикации за 22.12.16

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии военного ведомства об упразднении Федерального агентства по специальному строительству «Спецстрой». По его словам, вместо него будут созданы 8 ФГУПов, которые войдут в состав Вооруженных сил РФ и займутся строительством объектов Минобороны.

Министр подчеркнул, что реформа военно-строительного комплекса обеспечит выполнение работ преимущественно силами собственных предприятий и исключает наличие посредников при реализации госконтрактов по строительству. По его словам, реформа также позволит сократить численность управленческого персонала вдвое, передает «Интерфакс».

Напомним, в конце ноября СМИ сообщали о решении президента РФ ликвидировать подведомственный Минобороны «Спецстрой». Поводом для упразднения, по данным газеты»Коммерсантъ», послужили многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству предприятий.

Претензии к Спецстрою появились в 2015 году, когда в июле из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военнослужащих. А в ноябре пришлось перенести на апрель 2016 года первый в истории пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 22.12.16

CNN: Россия начала тесты противоспутникового оружия. / Под Новый год свердловские общественники стали скрытными – журналисты не могут попасть на рядовое заседание палаты. / Евгений Фёдоров: «Россиянин» – это и есть «русский». Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»