Работникам Спецстроя не нашлось места в Минобороны / Только четыре сотрудника упраздненного предприятия получат работу

Публикации за 15.05.17

122 работника Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) могут остаться без работы. По итогам собеседований должности в Минобороны, куда изначально хотели определить сотрудников упраздненного предприятия, смогут получить только четыре человека. Остальных уволят, об этом говорится в письме начальника главного управления кадров (ГУК) Минобороны, направленном в ликвидационную комиссию Спецстроя.

Президент РФ решил закрыть Спецстрой в конце прошлого года. Изначально планировалось, что работники предприятия получат должности в смежных подразделениям Минобороны, пишет «Коммерсант». Военные оценили качество кадров Спецстроя и пришли к выводу, что для работы в ведомстве подходят только четверо их 126 человек.

Начальник ГУК Минобороны Виктор Горемыкин утверждает, что его подчиненные провели собеседования с сотрудниками ликвидированного предприятия, но не приняли «ни одного положительного решения». В свою очередь большинство работников Спецстроя настаивают на том, что никаких бесед не проводилось, они лишь получили письменное уведомление об отсутствии вакансий.

Напомним, поводом для упразднения строительного агентства послужили многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству предприятий, главной причиной как раз стали выявленные нарушения при строительстве космодрома Восточный. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вместо Спецстроя будут созданы 8 ФГУПов, которые войдут в состав Вооруженных сил РФ и займутся строительством объектов Минобороны.

Для работников ликвидированного предприятия по поручению президента военным было передано 200 должностей, но к настоящему времени в штат центральных органов военного управления эти должности так и не включили. Сделать это планируется с июля текущего года. В этой связи генерал Горемыкин предлагает уволить гражданских служащих агентства «с предоставлением всех гарантий и компенсаций, предусмотренных законом».

Москва, Зоя Осколкова

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